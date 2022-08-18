О чем просил лидер Китая в разговоре с Байденом?
Председатель Китая Си Цзиньпин обращался к президенту США Джо Байдену, чтобы он помешал спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси посетить Тайвань, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.
Как рассказал изданию высокопоставленный чиновник из Белого дома, 28 июля между лидерами Китая и США состоялся телефонный разговор, в котором Си Цзиньпин обратился к Джо Байдену с просьбой помешать визиту Пелоси, однако Байден заявил, что не может это сделать, так как члены Конгресса сами принимают решения о зарубежных поездках.
В ходе разговора Байден также предостерег Си Цзиньпина от провокаций во время поездки Пелоси на Тайвань.
«Высшие официальные лица США были глубоко озабочены этой поездкой спикера и считали, что Китай использует визит Пелоси в качестве предлога для обострения ситуации с Тайванем», - отмечает газета.
До своего визита Пелоси дала понять Белому дому, что готова пересмотреть свою поездку, если Байден прямо попросит ее не ехать или если президент Тайваня отзовет свое приглашение, говорится в статье.