О чем просил лидер Китая в разговоре с Байденом?

Председатель Китая Си Цзиньпин обращался к президенту США Джо Байдену, чтобы он помешал спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси посетить Тайвань, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Как рассказал изданию высокопоставленный чиновник из Белого дома, 28 июля между лидерами Китая и США состоялся телефонный разговор, в котором Си Цзиньпин обратился к Джо Байдену с просьбой помешать визиту Пелоси, однако Байден заявил, что не может это сделать, так как члены Конгресса сами принимают решения о зарубежных поездках.

В ходе разговора Байден также предостерег Си Цзиньпина от провокаций во время поездки Пелоси на Тайвань.