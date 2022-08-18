Дмитрий Рой, автор haqqin.az 00:16

Секретари Советов безопасности стран Шанхайской организации сотрудничества встретились 19 августа в Ташкенте, где обсудили повестку запланированного на сентябрь саммита ШОС. На встрече выяснилось, что у членов ШОС нет единого понимания того, в чем суть этой Организации. Чем дальше, тем меньше ШОС обсуждает экономические проекты – и все больше становится площадкой для громких политических заявлений, инициатором которых становится Москва. Звездой нынешней встречи стал секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев. Перед своими коллегами из Китая, Индии, Пакистана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана он развернул эпическое полотно коварных планов Запада. Который, по его словам, не только «создает плацдарм для оказания давления» на Россию, но и стремится «создать прецедент для дальнейшего дробления русского этноса с целью его полного искоренения».

Но особенно досталось в его выступлении Японии, которая, по словам Патрушева, намерена, ни много, ни мало, возглавить мировое движение русофобов: «Американцы и их вассалы для оправдания собственных внешнеполитических авантюр не стесняются прибегать к циничной лжи, в том числе переписыванию истории. В качестве примера можно привести Японию, которая изо всех сил стремится занять лидирующие позиции среди мирового движения русофобов». Правда, был в его речи и позитивный момент – он отметил возрастающую роль ШОС в мировых делах, сославшись при этом на «беспрецедентное количество заявок как на вступление в организацию, так и на обретение статуса наблюдателя или партнера по диалогу». Напомнив таким образом собравшимся, что сейчас в процессе вступления в ШОС находятся две страны — Иран и Белоруссия. Кроме того, как ожидается, на сентябрьском саммите ШОС статус партнера по диалогу получат Египет, Катар и Саудовская Аравия. Кроме того, будет дан старт процедуре предоставления такого статуса Бахрейну и Мальдивам. А еще на статус наблюдателя при ШОС, который выше статуса партнера по диалогу, подали заявки Азербайджан, Армения, Камбоджа и Непал.

Николай Платонович Патрушев, видимо, забыл, что в политике, как и в других сферах, количество не обязательно переходит в качество, а иногда этому качеству откровенно вредит. Чем вступление Индии в ШОС, пролоббированное Россией, помогло ее урегулированию конфликтов с Китаем и Пакистаном? Да ничем. Как и урегулированию застарелого конфликта между Таджикистаном и Кыргызстаном. И лучше не будет, поскольку в Организацию войдут страны, сохраняющие в отношениях между собой серьезный конфликтный потенциал, ведь наивно думать, что противоречия между Азербайджаном и Арменией, Саудовской Аравией и Ираном, Саудовской Аравией и Катаром после присоединения к ШОС испарятся в небытие. Наоборот, такая разноголосица только снизит потенциал ШОС, все более превращая ее в аморфную структуру, некое подобие дискуссионного клуба, где все могут высказаться – а после этого, с чувством выполненного долга, разойтись. Но именно этого и добивается Москва. Ей нужна трибуна и аудитория, на которую она могла бы сослаться: «Смотрите, никакой международной изоляции для нас не существует, вот сколько стран нас слушает и поддерживает». Правда, на счет того, что поддерживает – явное преувеличение, что показала и нынешняя встреча. Намерения Москвы превратить ШОС в политическую площадку и заручиться поддержкой своих внешнеполитических авантюр участников Организации – для ее участников не секрет. А потому Николая Патрушева вежливо выслушали, но предпочли обсуждать вполне конкретные и приземленные вопросы, которые действительно сейчас их волнуют.