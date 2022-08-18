Патрушев поведал о новых планах Запада: на кону дробление русского этноса наш комментарий
Секретари Советов безопасности стран Шанхайской организации сотрудничества встретились 19 августа в Ташкенте, где обсудили повестку запланированного на сентябрь саммита ШОС. На встрече выяснилось, что у членов ШОС нет единого понимания того, в чем суть этой Организации.
Чем дальше, тем меньше ШОС обсуждает экономические проекты – и все больше становится площадкой для громких политических заявлений, инициатором которых становится Москва.
Звездой нынешней встречи стал секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев. Перед своими коллегами из Китая, Индии, Пакистана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана он развернул эпическое полотно коварных планов Запада. Который, по его словам, не только «создает плацдарм для оказания давления» на Россию, но и стремится «создать прецедент для дальнейшего дробления русского этноса с целью его полного искоренения».
Но особенно досталось в его выступлении Японии, которая, по словам Патрушева, намерена, ни много, ни мало, возглавить мировое движение русофобов: «Американцы и их вассалы для оправдания собственных внешнеполитических авантюр не стесняются прибегать к циничной лжи, в том числе переписыванию истории. В качестве примера можно привести Японию, которая изо всех сил стремится занять лидирующие позиции среди мирового движения русофобов».
Правда, был в его речи и позитивный момент – он отметил возрастающую роль ШОС в мировых делах, сославшись при этом на «беспрецедентное количество заявок как на вступление в организацию, так и на обретение статуса наблюдателя или партнера по диалогу». Напомнив таким образом собравшимся, что сейчас в процессе вступления в ШОС находятся две страны — Иран и Белоруссия.
Кроме того, как ожидается, на сентябрьском саммите ШОС статус партнера по диалогу получат Египет, Катар и Саудовская Аравия. Кроме того, будет дан старт процедуре предоставления такого статуса Бахрейну и Мальдивам. А еще на статус наблюдателя при ШОС, который выше статуса партнера по диалогу, подали заявки Азербайджан, Армения, Камбоджа и Непал.
Николай Платонович Патрушев, видимо, забыл, что в политике, как и в других сферах, количество не обязательно переходит в качество, а иногда этому качеству откровенно вредит. Чем вступление Индии в ШОС, пролоббированное Россией, помогло ее урегулированию конфликтов с Китаем и Пакистаном? Да ничем. Как и урегулированию застарелого конфликта между Таджикистаном и Кыргызстаном.
И лучше не будет, поскольку в Организацию войдут страны, сохраняющие в отношениях между собой серьезный конфликтный потенциал, ведь наивно думать, что противоречия между Азербайджаном и Арменией, Саудовской Аравией и Ираном, Саудовской Аравией и Катаром после присоединения к ШОС испарятся в небытие.
Наоборот, такая разноголосица только снизит потенциал ШОС, все более превращая ее в аморфную структуру, некое подобие дискуссионного клуба, где все могут высказаться – а после этого, с чувством выполненного долга, разойтись. Но именно этого и добивается Москва. Ей нужна трибуна и аудитория, на которую она могла бы сослаться: «Смотрите, никакой международной изоляции для нас не существует, вот сколько стран нас слушает и поддерживает».
Правда, на счет того, что поддерживает – явное преувеличение, что показала и нынешняя встреча. Намерения Москвы превратить ШОС в политическую площадку и заручиться поддержкой своих внешнеполитических авантюр участников Организации – для ее участников не секрет. А потому Николая Патрушева вежливо выслушали, но предпочли обсуждать вполне конкретные и приземленные вопросы, которые действительно сейчас их волнуют.
Деструктивная роль Москвы в ШОС для всех очевидна, но почему молчит инициатор создания этой Организации – Китай? А здесь все достаточно очевидно. Изначально ШОС создавалась для того, чтобы решить проблемы границ Китая с государствами Центральной Азии, договориться о гарантиях безопасности и совместных экономических проектах. К 2017 году все эти проблемы были решены, а двухсторонние экономические вопросы Пекин, в лучших традициях своей внешней политики, старался решать в ходе прямых переговоров с той или иной страной.
Соответственно, интерес Китая к ШОС за последние годы существенно ослаб, что ясно даже из поверхностного анализа публикаций китайской прессы за период с 2018 по 2021 годы. Но и отказываться от этой площадки он не планирует, поскольку, во-первых, действует хозяйственный принцип «пусть будет, запас карман не тянет». А, во-вторых, на ШОС завязан ряд китайских финансовых инструментов, от государственных корпораций до нескольких банков, созданных специально для финансирования и реализации межгосударственных проектов.
Москва пытается выступить для ШОС своего рода «Иваном Сусаниным», заводя эту Организацию в политические дебри и собственные мутные интриги. Пекин смотрит на это снисходительно, надеясь, что у других членов ШОС хватит здравого смысла на это не поддаваться. И пока побеждает именно китайский подход.
Ну а российская позиция воспринимается здесь как выступление стендап-комика, поскольку ничего выгодного другим не несет – но неплохо забавит. Ведь интересно же послушать официальных представителей страны, которые уже полгода не могут добиться сколько-нибудь значимого успеха в Украине, однако продолжают грозно надувать щеки в сторону Запада - и призывать всех делать то же самое.