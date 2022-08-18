Арестович анонсировал новые удары по Крыму: «Не будем останавливаться»
«Новые взрывы и пожары на ряде объектов в Крыму - это результаты работы российской системы ПВО». Об этом рассказал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович во время прямого эфира с Марком Фейгиным.
Он также отметил, что на штаб флота в Севастополе сегодня упал беспилотник.
«Он не нес боевого заряда, был наблюдающим беспилотником. Когда они говорят, что «потерь нет», я даже склонен им верить. Не было там ничего такого, что могло бы причинить большие потери - пробить крышу, пару этажей. Но это значит, что сегодня не было, а завтра может быть», - сказал Арестович.
Советник Офиса Зеленского уточнил, что все эти мероприятия ведут разведку, вскрывают систему ПВО, охраны аэродромов и полученные данные «обязательно будут использованы».
«Надо понимать, что в каком-то смысле операция по освобождению Крыма уже началась... Вот, освобождаем уже. Корабли уходят, авиация уходит, граждане России уходят. Нормально, хорошо идем», - сказал он.
Отвечая на прямой вопрос, продолжатся ли удары по Крыму, Арестович сказал следующее: «Ясное дело. Если взялись, то конечно же. Не будем останавливаться, чего уж там».