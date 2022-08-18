Арестович анонсировал новые удары по Крыму: «Не будем останавливаться»

«Новые взрывы и пожары на ряде объектов в Крыму - это результаты работы российской системы ПВО». Об этом рассказал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович во время прямого эфира с Марком Фейгиным.

Он также отметил, что на штаб флота в Севастополе сегодня упал беспилотник.

«Он не нес боевого заряда, был наблюдающим беспилотником. Когда они говорят, что «потерь нет», я даже склонен им верить. Не было там ничего такого, что могло бы причинить большие потери - пробить крышу, пару этажей. Но это значит, что сегодня не было, а завтра может быть», - сказал Арестович.