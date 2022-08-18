В Госдуме предложили вернуть смертную казнь во время войны
Депутат Госдумы России Михаил Шеремет предложил частично снять мораторий на смертную казнь во время войны в Украине, передают российские СМИ.
По его мнению, высшую меру наказания следует использовать в отношении военных преступников.
«Считаю необходимым на период «специальной военной операции» снять мораторий на проведение смертной казни для военных преступников, чтобы лишить их возможности избежать карательной руки правосудия, - заявил Шеремет.