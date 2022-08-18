Кто руководил неудавшейся операцией против израильтян в Турции?

Иранский оппозиционный сайт Iran International заявил, что бывший высокопоставленный член КСИР Джавад Гафари возглавлял несостоявшуюся операцию по нападениям иранцев на израильтян в Турции.

По данным СМИ, ранее он был переведен со своего поста на фоне сообщений, что он создал настоящий хаос для режима Асада и «чрезмерно подрывал суверенитет Сирии».

Гафари считался одним из самых высокопоставленных иранских чиновников, которые работали на службе КСИР в Сирии с начала там гражданской войны в 2011 году. При этом после завершения своих обязанностей Гафари был повышен в должности до заместителя командира подразделения специальных операций разведывательной организации в КСИР, в рамках которой он был назначен командующим операцией по убийствам израильтян в Турции.