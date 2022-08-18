Иран убрал требование об исключении КСИР из списка террористических орагнизаций

Власти Ирана отказались от требования исключить Корпус стражей исламской революции (КСИР) из списка террористических организаций в США в рамках переговоров по восстановлению ядерной сделки (СВПД), передает CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

По словам чиновника, отвечая на предложенный Евросоюзом проект соглашения о ядерной сделке, который ЕС назвал «окончательным», Иран не требовал, чтобы КСИР был исключен из списка иностранных террористических организаций Госдепартамента.

Чиновник пояснил, что Джо Байден был тверд и последователен в том, чтобы не отменять данное решение.

При этом он заявил, что, хотя сделка стала ближе, чем две недели назад, исход остается неопределенным. По его словам, Байден одобрит только такую сделку, которая будет отвечать интересам национальной безопасности США.