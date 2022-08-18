На севере Франции разбился самолет

Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета на севере Франции, передает интернет-портал Actu.

Отмечается, что самолет взлетел с аэродрома Мо-Эсбли в субботу утром и спустя некоторое время пропал с экранов радаров. За штурвалом находился опытный пилот, несколько раз уже летавший на этом самолете в этот же день. Вместе с ним на борту находился один пассажир.

В связи с инцидентом аэродром приостановил работу до понедельника. Полиция расследует обстоятельства произошедшего.