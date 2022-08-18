Чехия поддерживает запрет на выдачу россиянам шенгенских виз

Глава комитета по международным делам, обороне и безопасности сената Чехии Павел Фишер и глава комитета по международным делам палаты депутатов Марек Женишек поддержали идею о запрете выдачи шенгенских виз гражданам России, передает Чешское радио.

«В целях безопасности граждан стран ЕС, в том числе граждан Чехии, выдача шенгенских виз для граждан России должна быть полностью прекращена. Но для тех россиян, которые нуждаются в поддержке, должно быть сохранено право обращаться в страны ЕС с просьбой о проживании и международной охране», - сказал Фишер.

Политик заявил, что он давно выступает за подобные меры и считает скандальными разрешения некоторых стран ЕС выдавать российским бизнесменам гражданство или вид на жительство в обмен на их инвестиции в экономику государств.

В свою очередь, Женишек добавил, что запрет на выдачу шенгенских виз гражданам России должен был стать одной из первых санкций по отношению к стране.