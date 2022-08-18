Как сообщал ранее haqqin.az, в Подмосковье погибла дочь известного философа Александр Дугина Дарья, ее машину взорвали неизвестные. Девушка возвращалась домой с фестиваля «Традиция». Как стало известно haqqin.az, вместе со своей дочерью в автомобиле должен был ехать ее отец, но в результате он был в другой машине. Таким образом, становится ясно, что целью ликвидации была не Дарья, а сам Александр Дугин.

Фестиваль «Традиция» в этом году проходил в подмосковной усадьбе Захарово. Машина Дарьи Land Cruiser Prado взорвалась прямо на ходу в районе населенного пункта Большие Вяземы, который находится примерно в 25 километрах от столицы.

Сам Дугин в 18:00 по московскому времени выступал с лекцией на фестивале. Его доклад назывался «Традиция и история», он был посвящен метафизическому дуализму исторического мышления, следует из описания мероприятия.

Дугин является известным российским философом, публицистом, политологом. Он также является одним из идеологов евразийства - консервативного политического учения. С 2014 года Дугин был под санкциями стран ЕС и США.

Отметим, что Дарья Дугина широко пропагандировала в Москве азербайджанскую правду в вопросе карабахского урегулирования, была большим другом Азербайджана и редакции haqqin.az. Дарья сыграла большую роль в информационной поддержке антиттерорристической спецоперации Азербайджана в 2020 году!

В последние время Дарья Дугина активно поддерживала и российскую военную кампанию в Украине. Буквально на днях – в минувшую пятницу, 19 июля, Дарья в рамках международного форума "Армия-2022" выступала с докладом по "основам ментальных войн и кейсам, которые были в последнее время наиболее яркими", как она сама рассказывала.

Буквально полтора месяца назад Великобритания ввела против неё персональные санкции, посчитав, что она оказывала "поддержку и продвигала политику или действия, которые дестабилизируют Украину".