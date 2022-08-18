Япония опасается Китая и начала вооружаться

Япония изучает возможность увеличения своего арсенала крылатых ракет большой дальности до 1 тыс. штук, чтобы повысить потенциал на случай необходимых контратак против Китая, передает газета Yomiuri со ссылкой на правительственные источники.

Как отмечает издание, существующие ракеты, радиус действия которых составляет около 100 км, будут модифицированы таким образом, чтобы поражать цели на расстоянии до 1 тыс. км.

При этом ожидается, что первые ракеты большой дальности могут быть приняты на вооружение Сил самообороны Японии уже в 2024 году, что на два года раньше первоначальных планов.