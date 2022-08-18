Ядерная сделка: Израиль давит на США

Израильские власти против возобновления ядерной сделки Ирана и Соединенных Штатов. Белый дом пытается успокоить Иерусалим, пишет Axios.

По словам источников издания, последние дни Вашингтон заверял израильские власти в том, что Соединенные Штаты не пойдут на уступки Ирану. Тогда как Тегеран пошел на уступки и отказался от требования исключить Корпус стражей исламской революции из американского списка террористических организаций.

«Сделка ближе, чем две недели назад, но результат остается неопределенным… В любом случае она не кажется неизбежной», – сказал источник Axios.

Если сделка будет заключена до выборов в ноябре, то это позволит экс-премьеру Биньямину Нетаньяху критиковать действующего главу правительства Яира Лапида. Что крайне невыгодно для действующего премьера.