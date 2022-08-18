Российские шпионы проникли на военный завод

В Албании арестовали двух россиян и одного украинца. Они пытались проникнуть на военный завод в городе Грамши, пишет Reuters.

На указанном заводе в советское время производились автоматы АК-47. Премьер-министр страны Эди Рама заявил, что нападавших подозревают в шпионаже.

«Офицеры, охранявшие завод, отреагировали незамедлительно, но во время их попыток остановить трех иностранцев двое солдат были ранены», - говорится в заявлении Министерства обороны Албании.

Ведомство поделилось инициалами и возрастом задержанных. Ими оказались два россиянина 24 и 33 лет, а также украинец 25 лет. Неизвестно, зачем именно они проникли на завод. Утверждается, что 24-летний М. З. вошел на территорию завода и пытался сделать фотографии. Против охраны он «использовал нечто вроде спрея». Однако его поймали на месте. Другой россиянин С. Т. и украинец Ф. А. были задержаны поблизости.

Российское посольство пока не прокомментировало ситуацию.