В Украине подсчитали количество погибших детей

С начала полномасштабного вторжения в Украину погибли 373 ребенка. При этом 721 ребенок получил ранения разной степени тяжести.

Как передает Офис генерального прокурора в Telegram, во время фиксации российских военных преступлений в Мариуполе стало известно о гибели еще десяти детей в возрасте от 1 до 17 лет.

Кроме того, накануне в результате обстрела Вознесенска Николаевской области тяжелые ранения получили трое – в возрасте от 3 до 8 лет.

Больше всего от рук российских войск пострадало детей в Донецкой области – 387, Харьковской – 202, Киевской – 116, Черниговской – 68, Николаевской – 64, Луганской – 61, Херсонской – 55, Запорожской – 41.