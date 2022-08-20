Эрдоган идет к Асаду, а Вашингтон к оппозиции и курдам новый поворот
Судя по поступающей информации, идет активная подготовка к возобновлению двухсторонних отношений между Турцией и Сирией, прерванных более десяти лет назад. Турецкие СМИ пишут, что встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с руководителем сирийского режима Башаром Асадом может состояться в Узбекистане на полях саммита Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС).
Как известно, Турция не входит в ШОС. Однако в ходе недавних переговоров в Сочи, президент Эрдоган получил от президента России Владимира Путина приглашение на ташкентский саммит. По сообщению информированных источников в Анкаре, Эрдоган его принял.
Одновременно профессор Дамасского университета Мехмет Юва, колумнист издаваемого в Турции левацкого журнала Ayınlık, утверждает, что на саммит ШОС также приглашен лидер сирийского режима Башар Асад.
Таким образом, перспектива личной встречи Эрдогана и Асада выглядит вполне реально. Особенно, если учесть, что в последнее время турецкие СМИ сообщают о тайных переговорах, связанных с организацией встречи между Эрдоганом и Асадом, посредниками которых выступает Москва.
Добавим к этому, что и сам Эрдоган не стал отрицать факт тайных переговоров с властями Сирии, сказав по дороге из Киева в Анкару сопровождавшим его журналистам:
«Следует понимать, что нельзя полностью прерывать политический диалог и дипломатию между странами. Такой диалог необходим, и он всегда присутствует».
В этой связи уместно напомнить, что в ходе гражданской войны в Сирии, которая длится с 2011 года, Турция неизменно поддерживала сирийскую оппозицию, отказываясь признавать легитимным правительство Башара Асада. Но после того, как лидер Турции вернулся к политике «наведения мостов», последовательно восстановив политические отношения с Египтом, Саудовской Аравией и Израилем, похоже, наступила очередь Дамаска. Не случайно Эрдоган признался в одном из интервью, что Турция не собирается свергать Башара Асада, а хочет обсудить с ним проведение совместной военной операции против террористов YPG, в которой, к тому же, готовы участвовать Россия и Иран.
Близкая к правительственным кругам Анкары газета «Турция» пишет, что режим Асада заинтересован в ограничении, а по возможности, в полном устранении военного присутствия США на территории Сирии. Для чего Дамаск не только вступил в переговоры с Ираном и Россией, но и готов к диалогу с Турцией, что вызвало понятное недовольство международной коалиции, возглавляемой США.
По сообщениям турецких СМИ, несколько дней назад высокопоставленные военные США, Великобритании и Франции посетили город Ракка на севере Сирии, где встретились с руководителями военного альянса «Сирийские демократические силы», состоящего, главным образом, из этнических курдов. На встрече, в которой участвовал начальник Центрального командования США, генерал Майкл Эрик Курилла, обсуждался вопрос усиления поддержки «Сирийских демократических сил». Показательно, что сразу после этой встречи террористы YPG/PKK активизировали военные действия на подконтрольных протурецким силам областях на севере Сирии.
Еще раньше газета «Турция» сообщила, что представители возглавляемой США международной коалиции встретились с лидерами сирийской оппозиции, которую, как уже упоминалось, поддерживает Турция, и сообщили им о тайных контактах между Анкарой и Дамаском, происходящих за их спиной. Американцы предложили сирийским оппозиционерам военную и финансовую поддержку в обмен на согласие прервать все контакты с Турцией. В частности, американцы пообещали им создание автономной области на территории Алеппо и Ракки, неподконтрольной режиму Башара Асада.