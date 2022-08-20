Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 12:24

Судя по поступающей информации, идет активная подготовка к возобновлению двухсторонних отношений между Турцией и Сирией, прерванных более десяти лет назад. Турецкие СМИ пишут, что встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с руководителем сирийского режима Башаром Асадом может состояться в Узбекистане на полях саммита Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС). Как известно, Турция не входит в ШОС. Однако в ходе недавних переговоров в Сочи, президент Эрдоган получил от президента России Владимира Путина приглашение на ташкентский саммит. По сообщению информированных источников в Анкаре, Эрдоган его принял.

Одновременно профессор Дамасского университета Мехмет Юва, колумнист издаваемого в Турции левацкого журнала Ayınlık, утверждает, что на саммит ШОС также приглашен лидер сирийского режима Башар Асад. Таким образом, перспектива личной встречи Эрдогана и Асада выглядит вполне реально. Особенно, если учесть, что в последнее время турецкие СМИ сообщают о тайных переговорах, связанных с организацией встречи между Эрдоганом и Асадом, посредниками которых выступает Москва. Добавим к этому, что и сам Эрдоган не стал отрицать факт тайных переговоров с властями Сирии, сказав по дороге из Киева в Анкару сопровождавшим его журналистам: «Следует понимать, что нельзя полностью прерывать политический диалог и дипломатию между странами. Такой диалог необходим, и он всегда присутствует». В этой связи уместно напомнить, что в ходе гражданской войны в Сирии, которая длится с 2011 года, Турция неизменно поддерживала сирийскую оппозицию, отказываясь признавать легитимным правительство Башара Асада. Но после того, как лидер Турции вернулся к политике «наведения мостов», последовательно восстановив политические отношения с Египтом, Саудовской Аравией и Израилем, похоже, наступила очередь Дамаска. Не случайно Эрдоган признался в одном из интервью, что Турция не собирается свергать Башара Асада, а хочет обсудить с ним проведение совместной военной операции против террористов YPG, в которой, к тому же, готовы участвовать Россия и Иран.