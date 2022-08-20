В Баку будет жарко и без осадков

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове погода будет без осадков, будет дуть юго-восточный ветер, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха на Апшеронском полуострове составит ночью 22-26, днем – 34-38, в Баку ночью – 24-26, днем - 35-37 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью – 50-60, днем – 30-35 процентов.

Температура морской воды на северных пляжах – в Сумгите, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 27-28, а на южных пляжах – в Тюркане, Говсане, Сахиле, Шихово – 28-29 градусов тепла.