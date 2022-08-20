Почему выросли мировые цены на хлопок?

Цены на хлопок выросли на 30%. Это произошло из-за экстремальной жары по всему миру, пишет Bloomberg.

С проблемами производства хлопка столкнулись Индия, Китай, Соединенные Штаты и Бразилия. Урожайность хлопчатника в США и Бразилии упала на 30% из-за жары. На эти две страны приходится до половины мирового объема производства хлопка.

В Индии урожай погубили сильные дожди и экстремальные температуры. Дошло до того, что Нью-Дели пришлось закупать сырье за рубежом. Китай также ожидает снижения производства из-за непогоды.

Эксперты Bloomberg отмечают, что сейчас стоимость хлопка достигла рекордных значений с 2011 года. Экономисты надеются, что во второй половине 2022 года цены стабилизируются.