Джавид убил Фикрета из-за одного вопроса: «Твоя мама работала учительницей?»

В этот момент, очевидно, под воздействием алкоголя, Атешзаде вдруг вспомнил фразу, сказанную Фикретом несколько месяцев назад, в которой он усмотрел оскорбительный намек, затрагивающий достоинство его матери. После чего подошел к ничего не подозревавшему знакомому и несколько раз ударил его ножом.

Преступление было совершено 31 декабря прошлого года в кафе Tea House на улице Мир Джалала в Бинагадинском районе. Обвиняемый Джавид Атешзаде находился в состоянии изрядного подпития, когда в кафе зашел его знакомый, Фикрет Гусейнов.

От полученных ранений Фикрет Гусейнов скончался на месте.

На суде Джавид Атешзаде частично признал вину, сказав, что особой дружбы с Гусейновым не водил и знал его, как завсегдатая кафе «Шахерезада».

«В сентябре 2021 года я зашел в «Шахерезаду» и увидел там Фикрета, обедавшего в компании друзей, - рассказал на суде обвиняемый. – Он пригласил меня за их стол, но едва я присел, как он сказал, что знаком с моей матерью и даже знает, что она работает учительницей. Я был ошарашен и потребовал у Фикрета объяснить, что он имеет ввиду. В ответ Фикрет грубо меня обругал и даже угрожал избить, после чего велел проваливать и заняться своей семьей. Я покинул кафе и долго не мог найти себе места. В результате, чтобы забыть о его словах, я с головой ушел в религию».

По словам обвиняемого, именно с того дня его начали мучать параноидальные мысли, ему стало казаться, что Фикрет Гусейнов его преследует.

«Эти мысли давили на мою психику, - признался обвиняемый. – Я уже не мог работать поваром и уволился – слова Фикрета о моей матери не давали мне сосредоточиться на работе. Однажды я случайно встретился с Фикретом на улице, и он спросил, почему я ушел с работы. В этот момент я понял, что он в самом деле преследует меня. Почти полтора месяца я не мог избавиться от навязчивых мыслей, я перестал совершать намаз и начал пить…»

Атешзаде признался, что в конце концов стал искать Фикрета, чтобы наказать обидчика за его слова, но долго не мог его найти, пока не заметил Фикрета в тот роковой день в кафе Tea House.

Родственники покойного, заявив на суде, что Фикрет Гусейнов был неизменно спокойным и неконфликтным человеком, требовали, чтобы убийца был наказан по всей строгости закона.

В свою очередь, мать Джавида Атешзаде заявила, что у ее сына были серьезные проблемы с психикой.

Решением суда Джавид Атешзаде был приговорен к 17 годам лишения свободы.