Эльнур Мамедов, отдел экономики 13:04

Пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения сообщила haqqin.az, что более 13 тысяч граждан страны с установленной инвалидностью, полученной в результате ранения за годы воинской службы до 2 августа 1997 года, уже обеспечены одноразовой выплатой. В Минтруда отметили, что в основу социальной политики государства заложены благополучие граждан, социальная справедливость и забота о людях, отличившихся на службе стране. Что в очередной раз подтверждает единовременная выплата в рамках новой программы социальной поддержки президента Ильхама Алиева, в соответствии с которой военнослужащие и сотрудники органов внутренних дел с установленной инвалидностью, которая была получена в результате ранения в годы несения воинской службы до 2 августа 1997 года, а также наследники умерших военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, обеспечиваются одноразовой выплатой.

Государство окружает равной заботой каждого инвалида войны, не пожалевшего своих сил, здоровья и жизни во имя защиты интересов и территориальной целостности своей страны. В соответствии с правилами, утвержденными Кабинетом министров Азербайджана, Министерство труда и социальной защиты населения приступило с начала августа к выдаче единовременных выплат инвалидам Первой Карабахской войны, которые уже получили свыше тринадцати тысяч граждан. Только за последнюю неделю более 1.300 инвалидам войны были в проактивной форме выделены и переведены на банковские счета единовременные выплаты, о чем они получили уведомление посредством SMS-сообщений. В этой связи важно обратить внимание на то, что единовременные выплаты переводятся на действующие карты граждан, получающих социальные выплаты в Международном банке Азербайджана (МБА). Лица, которым назначена выплата и которые не имеют таких карт, могут получить их в любом филиале МБА, предъявив удостоверение личности. Размер единовременной выплаты для инвалидов I группы составляет 8.800 манатов, для инвалидов II группы – 6.600 манатов, а для инвалидов III группы – 4.400 манатов.