13 тысяч инвалидов и раненых в карабахских войнах получили выплаты новая программа соцподдержки Алиева
Пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения сообщила haqqin.az, что более 13 тысяч граждан страны с установленной инвалидностью, полученной в результате ранения за годы воинской службы до 2 августа 1997 года, уже обеспечены одноразовой выплатой.
В Минтруда отметили, что в основу социальной политики государства заложены благополучие граждан, социальная справедливость и забота о людях, отличившихся на службе стране. Что в очередной раз подтверждает единовременная выплата в рамках новой программы социальной поддержки президента Ильхама Алиева, в соответствии с которой военнослужащие и сотрудники органов внутренних дел с установленной инвалидностью, которая была получена в результате ранения в годы несения воинской службы до 2 августа 1997 года, а также наследники умерших военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, обеспечиваются одноразовой выплатой.
Государство окружает равной заботой каждого инвалида войны, не пожалевшего своих сил, здоровья и жизни во имя защиты интересов и территориальной целостности своей страны.
В соответствии с правилами, утвержденными Кабинетом министров Азербайджана, Министерство труда и социальной защиты населения приступило с начала августа к выдаче единовременных выплат инвалидам Первой Карабахской войны, которые уже получили свыше тринадцати тысяч граждан. Только за последнюю неделю более 1.300 инвалидам войны были в проактивной форме выделены и переведены на банковские счета единовременные выплаты, о чем они получили уведомление посредством SMS-сообщений.
В этой связи важно обратить внимание на то, что единовременные выплаты переводятся на действующие карты граждан, получающих социальные выплаты в Международном банке Азербайджана (МБА). Лица, которым назначена выплата и которые не имеют таких карт, могут получить их в любом филиале МБА, предъявив удостоверение личности.
Размер единовременной выплаты для инвалидов I группы составляет 8.800 манатов, для инвалидов II группы – 6.600 манатов, а для инвалидов III группы – 4.400 манатов.
Отрадно, что столь внушительной суммы были удостоены не только граждане, имеющие статус инвалидов войны, но и те, кто получил ранения в боях Первой Карабахской войны и после успешной реабилитации перестал числиться в инвалидной группе.
Столь оперативное и качественное обслуживание большой группы населения, осуществленное с помощью е-системы, объясняется усилиями Министерства труда и социальной защиты по электронизации социальных услуг населения, предпринятыми на протяжение последних четырех лет. За это время Минтруда добилось ситуации, при которой социальные выплаты осуществляются исключительно в электронном виде, без представления документов и личных обращений. Этот прозрачный, оперативный и гибкий опыт обслуживания населения Министерство труда использовало также при исполнении новой программы социальной поддержки.
Особенно радует инвалидов Первой Карабахской войны и тех, кому назначена единовременная выплата, что для выяснения условий и других вопросов им не придется, как раньше, обивать пороги чиновничьих кабинетов – сегодня к их услугам исчерпывающая информация, выложенная на сайте Министерства труда и социального обеспечения населения sosial.gov.az (окно «Единовременная выплата инвалидам войны»).
К сожалению, в е-системах и соответствующих архивах пока не систематизированы сведения о ранениях, полученных азербайджанскими военнослужащими и сотрудниками внутренних дел в период несения воинской службы до 2 августа 1997 года. Поэтому лица, которым не назначена выплата в электронной форме, но которые имеют на это право, должны обратиться в военно-врачебную комиссию той части, в которой они служили, для включения их в е-систему свидетельств о ранениях (или решения, справки). Представив необходимые документы, эти люди получат причитающуюся им выплату.
Отдельный вопрос – что делать членам семей скончавшихся инвалидов Первой Карабахской войны. Если на сайте sosial.gov.az имя ветерана значится в списке лиц, имеющих право на получение проактивных выплат, его наследник/наследники могут получить их, предоставив нотариальное свидетельство о наследовании.