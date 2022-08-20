Генерал КСИР: Израиль не в силах противостоять Ирану

Пресс-секретарь Корпуса стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Рамезан Шариф заявил журналистам, что Израиль находится в наихудшем состоянии безопасности, подчеркивая, что он не в состоянии принять какие-либо меры против Ирана, передает Mehr.

Он добавил, что израильтяне неоднократно заявляли, что безопасность преобладает на 27 000 квадратных километрах оккупированных палестинских территорий, которые они контролируют.

«Их меры совершенно не влияют на Исламскую Республику, потому что они не в состоянии противостоять Ирану», - сказал Шариф.

Он отметил, что израильтяне неоднократно заявляли, что армии арабских стран, если они объединятся, не смогут победить армию режима.

«Однако мы были свидетелями того, как Израиль впервые потерпел поражение от (ливанского) движения сопротивления «Хезболла» в 33-дневной войне», добавил бригадный генерал КСИР.