Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 13:21

Мировая дипломатия в ближайшее время столкнется с вызовом, которого у нее никогда прежде не было. В середине ноября на индонезийском острове Бали пройдет очередной саммит G20. И вот, как только что стало известно из уст хозяина встречи, президента Индонезии Джоко Видодо, саммит намерены посетить как президент РФ Владимир Путин, так и китайский лидер Си Цзиньпин. До этого в Вашингтоне рассчитывали, что Путин не поедет на Бали, а ограничится в лучшем случае обращением к его участникам из Москвы. Но если он все же будет присутствовать лично, то это заставит индонезийские власти продемонстрировать невероятные таланты по части организации встреч на саммите.

Путин уже попадал в 2014 году в достаточно неприятную ситуацию. Это произошло на саммите в Брисбене, Австралии, где его посадили на деловом ланче за полупустой стол, где сидела лишь президент Бразилии Дилма Руссефф. Но и до этого прием российского гостя был чрезвычайно холодным. Премьер-министр Канады Стивен Харпер, например, встретил российского президента словами: «Что ж, пожалуй, пожму вашу руку, но должен сказать одну вещь – убирайтесь с Украины». В результате Путин уехал из Австралии намного раньше других гостей. «Москва не смогла использовать формат «Двадцатки» в свою пользу, а партнеры показали, что не готовы ссориться с ведущими западными державами ради интересов России», - писало в ту пору российское информагентство РБК в корреспонденции под заголовком «Одиночество Путина». Сейчас такой комментарий прокремлевского СМИ был бы просто немыслим. Что ж, меняются и времена, и нравы. Но и жесткость отношений между Россией и Западом тоже возросла. На саммите министров иностранных дел в Индонезии в июле этого года западные дипломаты фактически объявили бойкот Сергею Лаврову в знак протеста против войны в Украине. С Лавровым участники встречи «Большой семерки» отказались фотографироваться, вместе посещать праздничный ужин и проводить личные встречи. И он, как в свое время его шеф, досрочно уехал из Индонезии, так и не дождавшись конца форума.

А сейчас ставки еще выше. Там, где раньше были цветочки теперь выросли ягодки. Выйдут ли из зала лидеры Запада, когда там будет выступать Путин? Вполне возможно. Как помощники будут разводить маршруты лидеров, чтобы они не встретились лицом к лицу в коридорах саммита? А что делать с групповой фотографией – как и куда всех ставить? До этого в Вашингтоне обсуждали возможность полного бойкота саммита со стороны США, если там будет Путин. Однако было решено исключить такое решение, ибо это означало бы, что Байден уступает инициативу и, как было сказано, «место за столом» российскому лидеру. Более того, ряд влиятельных американских СМИ сообщил, что в Бали планируется личная встреча президента Джо Байдена и председателя Си – первая за три года, а вот насчет возможного рандеву между Путиным и Си ничего не известно. Встреча Байден-Си, если она состоится, пройдет в условиях осложнения отношений между США и Китаем после визита на Тайвань спикера палаты представителей Конгресса США, третьего лица в государственной иерархии Америки Нэнси Пелоси.

Но всезнающие аналитики Вашингтона отмечают, что этому визиту предшествовал двухчасовой разговор по телефону между Байденом и Си. И кто-то допускает возможность, что два лидера в той или иной степени о чем-то договорились. В американской столице были уверены, что Пекин не начнет агрессию против Тайваня – во властных структурах Поднебесной сумасшедших нет. И если встреча в Бали tetе-a-tetе между Байденом и Си состоится, то неизбежно будет обсуждаться не только ситуация вокруг Тайваня, не только торгово-экономические отношения, но и Россия. Еще в марте, вскоре после начала российской «специальной военной операции» в Украине Вашингтон требовал от Пекина, чтобы тот даже не думал оказывать какую-либо военную помощь Москве. Но сейчас, возможно, разговор пойдет еще дальше. И если когда-то в США теоретически рассматривали Россию как страну, которую можно использовать в геополитической борьбе с Китаем, то сейчас ситуация перевернулась, и руководство США, похоже думает о том, чтобы предложить Китаю некую конструкцию международной безопасности, в которой России будет отведено весьма скромное пространство. Напомню, что и США, и Великобритания, начиная с марта этого года неустанно требовали вообще исключить Россию из G20.