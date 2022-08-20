В Европе считают, что Эрдоган идет на досрочные выборы

Европейские чиновники считают, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган попытается организовать досрочные выборы главы государства в республике, пишет Die Welt со ссылкой на источники.

По информации издания, в Евросоюзе не исключают, что голосование в Турции может состоятся не в 2023 году, а уже осенью текущего года.

«Существует несколько признаков того, что президент Эрдоган, вероятно, предпочтет выборы в этом году, вероятно, осенью. Это может произойти в относительно краткосрочной перспективе», – утверждают источники газеты среди дипломатов ЕС.