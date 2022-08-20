Украина опровергла причастность к убийству дочери Дугина

Украина не имеет никакого отношения к гибели 30-летней Дарьи Дугиной, дочери российского общественного деятеля и философа Александра Дугина, заявил советник главы Офиса украинского президента Михаил Подоляк, пишет «Страна». По его словам, Украина не является «криминальным государством».

«Подчеркиваю, что Украина, безусловно, к этому не имеет отношения, потому что мы не криминальное государство и тем более не террористическое государство», – отметил Подоляк.

С точки зрения советника главы Офиса президента Украины, гибель Дугиной якобы может быть связана с борьбой неких группировок.