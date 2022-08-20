В Иране рассказали, почему Тегеран не доверяет США

Иранские политики в отношениях с Соединенными Штатами опираются на три урока, полученных после государственного переворота 19 августа 1953 года. Об этом заявил представитель иранского правительства Али Бахадори Джахроми в своем Twitter-аккаунте.

«3 урока государственного переворота 19 августа навсегда остаются в памяти иранского народа и являются критерием для принятия решений иранских политиков: США боятся независимого и могущественного Ирана, доверять Америке в международных отношениях не имеет значения, с этой страной нужно иметь дело силой, достоинством и достаточными гарантиями», - написал Али Бахадори Джахроми.