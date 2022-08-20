14:45

От редакции В 2023 году исполнится сто лет со дня рождения выдающегося азербайджанца, основателя Третьей Азербайджанской Республики Гейдара Алиева. Редакция haqqin.az приняла решение открыть новую рубрику – «100 лет – человек-эпоха». Автором рубрики станет близкий друг нашей редакции, посол Азербайджана в Украине, известный публицист Эльмира Ахундова. На протяжении 20 лет Э.Ахундова проводила титаническую работу во многих городах бывшего СССР, встретившись и побеседовав с сотнями известных государственных, политических и общественных деятелей, знавших Гейдара Алиева лично и работавших с ним вместе на протяжении десятилетий. Э.Ахундову смело можно назвать автором энциклопедии о Гейдаре Алиеве, эти беседы вошли в многочисленные бесценные книги автора. Но публицисту не удалось, в силу множества ограничений, включить все беседы в свои произведения. Осталось много неопубликованных интервью. В рубрике, посвященной столетию Гейдара Алиева, мы представим читателям haqqin.az собранный Ахундовой бесценный исторический материал. Ведь многие собеседники публициста ушли на покой или в мир иной… На прошлой неделе мы представили вашему вниманию беседу с начальником 5-го управления КГБ СССР, первым заместителем председателя КГБ СССР Филиппом Денисовичем Бобковым. На сей раз haqqin.az представляет интервью с высокопоставленным представителем КГБ СССР, экс-замминистра иностранных дел Азербайджана (с 1989 по 2001 гг.) Альбертом Саламовым. 88-летний А.Саламов в настоящее время живет в Москве. * * *

«В 1963 году, когда я работал инструктором промышленного отдела Орджоникидзевского райкома партии, меня пригласили на работу в органы КГБ. В 1964 году я был направлен в Минск на годичные Высшие курсы КГБ СССР по линии контрразведки. После окончания курсов вернулся в Баку и был принят в 1-й отдел КГБ, в разведку. Я проработал там месяца четыре, потом из-за того, что в этом отделе не было вакантных мест, меня передали во 2-й отдел, в контрразведку. И так получилось, что я на всю жизнь остался в контрразведке, и считаю, что мне в этом просто повезло», - рассказывает бывший замминистра иностранных дел Азербайджана, полковник Альберт Саламов. - Когда вы впервые познакомились с Гейдаром Алиевым? - Гейдар Алиевич обратил на меня внимание, когда занимал должность заместителя председателя КГБ Азербайджана. И я помню еще в годы, когда я был лейтенантом, оперуполномоченным, он несколько раз приглашал меня к себе в кабинет. У него вообще был такой характер: он глубоко изучал всех людей, которые приходили в Комитет, интересовался личностью каждого человека, его способностями, запросами, интересами. Причем не оставлял без внимания ни молодежь, ни старшее поколение. Бывало, пригласит тебя в свой кабинет и так расположит к себе, что ты расскажешь ему все, что не рассказал бы даже близкому человеку. Когда же он начинал задавать вопросы, я понимал, что он знает больше, чем я сам могу о себе рассказать. Он знал, что мой отец погиб на фронте, что у меня мама русская, что я начинал работать слесарем, потом электромонтером, учился в АзИИ, на энергетическом факультете, сначала на заочном, потом на вечернем. Он расспрашивал, как у меня дома, как в семье, чем я занимаюсь в настоящее время, в чем нуждаюсь, ненавязчиво давал мне советы по работе. Порой интересовался самыми незначительными мелочами, так, что казалось, это отец воспитывает меня. Я всегда уходил от него окрыленным. - А для чего он входил во все мелочи? - Этот человек очень любил работу в Госбезопасности. Ему хотелось, чтобы люди, которые с ним работали, росли, повышали свой профессиональный уровень. Подобными расспросами он как бы делал для себя отбор – на кого можно рассчитывать, а на кого не особенно, кому можно доверять, а кому нельзя. Он был тонким психологом. Мы неоднократно встречались, и я всегда вспоминаю его улыбку, вспоминаю, как он спрашивал: «Саламов, тебе нравится работа в органах Госбезопасности?». Я почти пять лет был простым оперуполномоченным несмотря на то, что до этого несколько лет проработал инструктором райкома партии. Партийные кадры, которые приходили в органы Госбезопасности, проучившись на курсах в Москве, сразу получали солидные должности, звания майоров, подполковников. А я начал с нуля и считаю, что мне повезло. В октябре 1971 года меня назначили начальником отделения. - Будучи в Нахчыване на юбилее Автономной Республики, Гейдар Алиев узнал о присвоении ему звания генерал-майора. Вы говорили, что в этот момент находились рядом с ним. Расскажите об этом эпизоде подробнее. - В октябре 1967 года Нахчыван получил орден Ленина, кажется, в честь 40-летия Автономной Республики. Гейдар Алиевич выехал на поезде в Нахчыван и взял нас, несколько человек, с собой. Я помню, что мы поехали с Фаиком Абасовичем Абасовым – будущим последним начальником 2-го отдела в советский период. Цвигуна в то время уже отозвали из Баку, председателем КГБ был Гейдар Алиевич.

Когда мы приехали в Нахчыван, Гейдару Алиевичу из Москвы по ВЧ позвонил Семен Кузьмич и первый поздравил его с присвоением ему звания генерала. Это происходило в Нахчыване в специально оборудованной для переговоров по ВЧ комнате. Я стоял рядом с Гейдаром Алиевичем и все слышал. Мы все были очень рады, что наш председатель получил генеральское звание. Помню, с какой большой любовью и уважением принимали его в Нахчыване. Он навестил свою сестру, родственников. Потом Фаик Абасов, я и Гейдар Алиевич в выдавшееся свободное время прохаживались по перрону вокзала. Он шел и задумчиво рассказывал нам: - Вот здесь прошло мое детство. По этому перрону я бегал мальчишкой в 12-13 лет, ведь мой отец работал на железнодорожной станции. Честно говоря, мы все, молодые чекисты, его очень любили. У нас в оперативно-техническом подразделении служил Миша, я не буду называть его фамилию, он был как бы личным фотографом Гейдара Алиевича. Он и семью его фотографировал. Гейдар Алиевич доверял только ему. Однажды Миша приходит ко мне в кабинет и говорит: - Саламов, я знаю, что ты обожаешь Гейдара Алиевича, поэтому я хочу подарить тебе его фотопортрет. Но об этом никому не рассказывай, чтобы не вызвать у других сотрудников зависть и ненужные разговоры. После того как Гейдар Алиевич стал председателем, он резко повысил требования к качеству работы в органах Госбезопасности. Он буквально дышать никому не давал. Очень жестко требовал выполнения нормативных актов, которые регламентировали нашу работу, выполнения всех плановых мероприятий. Иногда он выходил из приемной и прохаживался по всему комитету. До него председатели КГБ по кабинетам не ходили. А он ходил: поговорит с тобой, спросит о делах, посмотрит, какие условия для работы, замечание какое-нибудь сделает. То есть, он держал коллектив в мобилизованном состоянии, все знали, что в любой момент в комнату может войти Гейдар Алиевич и увидеть, чем мы занимаемся. Гейдар Алиевич обладал уникальной памятью от природы, при этом он постоянно учился, работал над собой. Мне рассказывал наш заслуженный чекист, полковник Адиль Зульфугарович Багиров, проработавший с ним долгие годы, еще с молодости, что Гейдар Алиевич мог прочитать целый лист отпечатанного текста и тут же без единой ошибки воспроизвести его, не заглядывая в бумагу. Готовясь к выступлениям или к беседе со специалистами различных направлений, он заранее просматривал горы литературы по интересующему его вопросу, делал заметки и был готов говорить на равных с любым специалистом. Я не знаю другого человека с такой идеальной и глубокой памятью. Он знал в лицо буквально всех сотрудников КГБ, помнил их имена, фамилии, независимо от того, где они служили – в центральном аппарате или на периферии. - В КГБ вся работа велась на русском языке? – Да. Вся работа, переписка, выступления на оперативных совещаниях, партийных собраниях были на русском языке. И Гейдар Алиевич в официальной обстановке всегда говорил только по-русски. Причем, говорил очень грамотно. В неформальной обстановке мы часто говорили на родном языке. Он любил доводить любое дело до конца… 1985 год, Гейдар Алиевич работает в Кремле. Но даже из Москвы он интересовался положением дел в республике и в КГБ. То есть, КГБ было его детищем, и он всегда уделял ему внимание. Ни один чекист, который с ним работал, не скажет о нем плохого слова, потому что все ощущали его огромную заботу о себе. Он никогда не срывался, не выяснив сначала причин. Он всегда прежде разберется и только потом высказывает свое мнение. Гейдар Алиевич был очень тактичным человеком. Если он кому-то доверял, то доверял этому человеку полностью. Если ты опоздал, значит, случилось что-то серьезное. Другой бы, может, наорал или позднее припомнил. В нем же этой чиновной мстительности, высокомерия не было. Он явно перегружал себя, видимо, постоянно недосыпал.