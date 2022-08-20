Новое заявление по убийству дочери Дугина

Убийство журналиста и политолога Дарьи Дугиной носит заказной характер. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

"С учетом уже полученных данных следствие полагает, что преступление было заранее спланировано и носит заказной характер", - отметили в СК.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело об убийстве Дугиной для дальнейшего оперативного, всестороннего и объективного расследования в производство Главного следственного управления СК России.