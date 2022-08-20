Шойгу о захваченном в Украине вооружении

Российские специалисты внимательно изучают захваченную в Украине зарубежную военную технику, а также разрабатывают способы ее подавления. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью телеканалу «Россия-1», показанном в воскресенье.

"Конечно, им занимается и наша наука, и наша промышленность. Смотрим с двух сторон. Первое – это возможности борьбы с этим оружием, как и что ему можно противопоставить. С другой стороны – чем его можно поражать, его основные недостатки", - сказал глава военного ведомства.