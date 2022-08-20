Максим Шевченко: "Убийство Дарьи - личное горе и для Эрдогана и членов его семьи"

«Даша Дугина была удивительной, солнечной и бесконечно любившей отца и мать девушкой. Она посвятила себя философии и самому утончённому интеллектуализму, свободно владела несколькими языками, прекрасно разбиралась в европейской и русской литературе. Политическим сюжетам евразийства и имперства она, вслед за отцом, отдала душу и, как оказалось, жизнь. Не исключаю, что целью была именно она. Последствия теракта тщательно продуманы», - сказал Шевченко.

Целью убийц была Дарья Дугина, а не ее отец, как полагают многие. Об этом в социальных сетях заявил политолог и журналист Максим Шевченко.

Шевченко отметил, что циничные убийцы понимали, что, убив Дугина, они создадут сакрального мученика — философа, образ которого мобилизует многих.

«Убийством его любимой дочери, они рассчитывают сломать и нанести смертельный удар и по самому Дугину, заставив его молчать, погрузиться в чёрное горе. Акт политического и духовного терроризма в чистом виде. Дугин много лет символизирует и интеллектуально проектирует радикальный антилиберализм и политическое антизападничество.

Нанесение удара именно по нему и его семье — демонстрация намерений со стороны либерального прозападного истеблишмента (единого для России, Украины и всего постсоветского пространства) не допустить «консервативной революции» и политической консолидации всех антилиберальных сил. По мере развития общего кризиса, перспективы таковых становятся все более отчётливыми», - сказал Шевченко.

Журналист отметил, что убийство Дарьи Дугиной в Турции было воспринято как личное горе многими людьми на серьезных уровнях власти.

«Александр Дугин любим и уважаем в Турции многими интеллектуалами и политиками, военными и гражданскими. В том числе, и лично Эрдоганом, членами его семьи. Для турецкой стороны эта смерть и горе в семье Дугиных явятся, безусловно, знаковыми вехами определения стратегии по отношению к Украине и России.

Если это сделали украинские спецслужбы и, если это будет доказано, то по турецко-украинским отношениям неизбежно пройдёт серьёзная трещина.

Ликование украинской стороны в социальных сетях (не совсем приличное, с точки зрения традиционной части турецкого общества) по поводу смерти Дарьи Дугиной только дополнительно усиливает негативный резонанс от происшедшего в турецком общественном мнении», — написал Шевченко в своём телеграм-канале.