Великобритания готовится к зиме. Библиотеки станут убежищем

В Великобритании появятся «теплые убежища» для тех, кто не сможет себе позволить обогревать дома в зимние месяцы. Ими станут библиотеки и музеи, пишет The Guardian.

Здания станут частью сети по всей стране. Это поможет снизить избыточную смертность от холода. Министров призывают выделить дополнительное финансирование и помочь организациям оплатить коммунальные счета.

«Центральное правительство должно предоставить дополнительное финансирование этой зимой для покрытия растущих затрат на электроэнергию, что поможет обеспечить работу библиотек в качестве жизненно важных теплых убежищ для их сообществ», - заявила исполнительный директор Libraries Connected Изобель Хантер. Городские библиотеки уже потратили €28 тыс. (около $33 тыс.) на новые сиденья и мебель. Таким образом они готовятся к наплыву посетителей.

О дополнительном финансировании на оплату электроэнергии также просят дома престарелых, школы и многие социальные учреждения. Они не смогут оплатить платежи из своего бюджета.