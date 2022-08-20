Дмитрий Рой, автор haqqin.az 16:13

За прошедшие девять дней в Крыму были атакованы в общей сложности 11 российских объектов военной инфраструктуры, в том числе – стратегического значения. Это подтверждает два факта: первый – в распоряжении украинских вооруженных сил есть технические средства, позволяющие проводить операции в глубоком тылу российских сил. И второй – Россия не в состоянии обеспечить безопасность собственной инфраструктуры в Крыму. Поразительное по содержанию заявление в этой связи сделал глава Республики Крым Сергей Аксенов: «Идет специальная военная операция, могут быть какие-то нюансы. По Крыму массовых ситуаций нет и не будет, я в этом не сомневаюсь. Но надо помнить, что идет противостояние, против нас выступает блок НАТО». Добавив, как обычно, успокаивающую мантру: «На данный момент системы ПВО успешно поразили все цели над Крымом. Пострадавших и материального ущерба нет».

От курсанта Симферопольского высшего военно-политического строительного училища, который даже не сумел получить в этом учебном заведении диплом, военных познаний ждать трудно. Но уж окружающие его силовики могли бы пояснить главному крымскому единороссу о том, что ситуация не столь безоблачна, как она ему представляется. Поскольку для любого человека, близкого к военной науке, совершенно очевидно – Украина проводит масштабную «разведку боем», изучая системы ПВО и РЭБ Крыма, а также изучая системы охраны важнейших аэродромов, складов и штабов. Делается это только в одном случае – когда готовится массированная атака специально сконцентрированными для этого силами и средствами. Российские власти поначалу на полном серьезе считали, что взрывы – дело рук диверсантов. Даже посты ГАИ развернули, в том числе – при въезде в Севастополь, на которых досматривают автомобили как с украинскими номерами, так и российскими. Хотя по эффективности такая мера, откровенно говоря, вообще ни о чем, и выявить диверсионную группу таким способом можно только по счастливой случайности, вероятность которой стремится к нулю.

Крымские гаишники – это про сбор взяток, а не про антидиверсионные мероприятия. К тому же, реализовать 11 диверсионных операций в столь сжатые сроки и на столь большой территории невозможно физически. Мероприятие такого масштаба вообще удалось только единственный раз, в Великую Отечественную – операция «рельсовая война», но тогда и условия были другими. Две-три операции из нынешних 11-ти украинские армейские разведчики вполне могли совершить, тем более, что база поддержки у них в Крыму есть. По данным российской ФСБ 2021 года проукраински настроены примерно 10-15 процентов крымчан. Вполне достаточно для подпольной работы и поддержки диверсионных групп – но не для проведения серии масштабных операций. Поэтому нужно говорить о другом – Украине удалось создать технические средства, позволяющие проводить операции в глубоком тылу российских сил. И сейчас, накануне массированных атак, идут их «полевые испытания». По всей видимости, речь идет о разработке украинского КБ «Луч» – дозвуковой крылатой ракете «Нептун», способной совершать полет на экстремально низких высотах. При грамотной комплексной спутниковой и радиотехнической разведкой, при качественном анализе и планировании предстоящих операций, она может стать настоящим кошмаром для наземной противовоздушной обороны любой плотности.