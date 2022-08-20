Страны Азии останутся без газа?

Сжиженный природный газ из-за высокого спроса и взлетевших цен стал слишком дорогим, поэтому не все страны Азии могут позволить себе его покупку. Об этом пишут российские СМИ.

На этой неделе индекс JKM (Japan Korea Marker, отражает стоимость поставок СПГ в Японию, Южную Корею, Китай и на остров Тайвань – ред.) поднимался почти до $60 за 1 млн BTU (British Thermal Unit, британская тепловая единица – ред.). Это в 12 раз выше показателей лета 2019 года. При такой высокой цене странам нет смысла использовать газ.

«Я думаю, что такой высокий уровень цен не является устойчивым, поскольку вырастет количество стран, которые не покупают или не могут купить, в основном в Азии», - считает аналитик и основатель японского Института постнефтяной стратегии Нориаки Оба.