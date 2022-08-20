В России грузовик врезался в автобус: много погибших

В России на трассе М5 в Николаевском районе Ульяновской области грузовик выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом. В нем были рабочие из Казахстана. По последним данным, погибли 16 человек, сообщают российские экстренные службы.

Водитель большегруза выехал на встречную полосу и не смог затормозить. Грузовик столкнулся с минивэном, он оказался зажат между двумя грузовиками.

Водитель большегруза и многие граждане Казахстана из автобуса погибли. Всего, предварительно, в салоне микроавтобуса находились 18 человек. На месте аварии работают спасатели, правоохранители и медики. Пострадавшие доставлены в Николаевскую больницу. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.