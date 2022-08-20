585 новых больных коронавирусом в Азербайджане

В Азербайджане за последние сутки выявлены 585 случаев заражения коронавирусом, 489 человек вылечились, один человек скончался - передает Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 808 569 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 795 110 человек вылечились, 9 785 – скончались, число активных больных составляет 3 674.

За последние сутки в стране проведены 3 700 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 120 436.