У фальшивомонетчиков изъяли миллионы долларов

В Иране у мошенников, которые изготавливали фальшивые деньги, изъяли $10 млн. Об этом сообщила газета Türkiye со ссылкой на иранские источники.

Силовики провели операцию против банды в Тегеране. «В ходе проведенной операции было изъято 10 миллионов фальшивых долларов. Их готовили для продажи», - заявил начальник столичной полиции Хусейн Рахими.

В ходе обысков правоохранители проверили 352 склада, где было найдено более 2 миллионов 621 тысячи контрабандных товаров. Задержано 42 человека.