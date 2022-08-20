Журналист-международник и друг Александра Дугина Аббас Джума рассказал, что после гибели Дарьи Дугиной ему и его коллегам стали поступать угрозы.

"Охотно поверю и тем, кто мне скажет, что ей угрожали. Потому что нам всем угрожают постоянно, ежедневно. В частности, после этого трагического происшествия и мне, и моим коллегам массово поступают угрозы, дескать, "вы - следующие". Я понимаю, что это, скорее всего, психологическое давление. Но такая наша профессия. Люди нашей профессии под прицелом каждый день", — сказал Джума.