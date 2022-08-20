В Украине рассказали, сколько экономика потеряла из-за войны

Сейчас активно анализируются собранные с помощью беспилотников и спутников снимки разрушений и повреждений инфраструктуры Украины. Исследователи фиксируют нанесенный ущерб для того, чтобы предложить комплексные решения по восстановлению поврежденных городов.

«Здесь мы пытаемся подставить плечо и центральным органам власти, и местному самоуправлению. Когда начнется восстановление, мы хотим, чтобы не просто восстанавливалась старая советская инфраструктура. Мы хотим, чтобы эта инфраструктура была более комфортной, отвечала современным принципам урбанистики и европейским стандартам. Ведь Украина уже стала кандидатом в члены Евросоюза, и мы должны быть готовы к максимальной интеграции», - подчеркнул Нефьодов.

Эксперты также разрабатывают проект «Россия заплатит». По задумке авторов, Москва должна заплатить за нанесенный ущерб и помочь восстановить страну.