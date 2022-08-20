В Пакистане запретили выступления экс-премьера страны Имрана Хана

В Пакистане служба контроля за СМИ запретила прямую трансляцию выступлений бывшего премьер-министра Имрана Хана.

«Было замечено, что Имран Хан, председатель „Техрик-и-Инсаф“, выдвигая необоснованные обвинения и распространяя ненавистнические высказывания посредством своих провокационных заявлений против государственных институтов и должностных лиц, наносит ущерб поддержанию правопорядка и может нарушить общественный мир и спокойствие», — говорится в заявлении.

Накануне Хан пригрозил в ходе выступления возбуждением дел против высших должностных лиц полиции, женщины-судьи, избирательной комиссии Пакистана и политических оппонентов из-за обращения с его помощником Шахбазом Гиллом, который был арестован на прошлой неделе по обвинению в подстрекательстве к мятежу.