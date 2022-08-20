Александр Дугин рассказал об угрозах от украинских националистов

Философ и политолог Александр Дугин сообщил следователям, что он и его дочь получали в соцсетях множество угроз от украинских националистов. После трагической гибели Дарьи ее отец попал в больницу, но правоохранителям удалось с ним побеседовать. Об этом сайту kp.ru сообщил собственный источник.

«Они с дочерью в последнее время получали через соцсети множество угроз от украинских националистов, но не придавали им значения», — рассказал собеседник издания.