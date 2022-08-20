Большая часть армян покинула Лачин, а тот самый Андраник переселяется в Ханкенди
Большинство армян, незаконно поселившихся в селах Забух, Сус, а также в центре Лачинского района, уже покинуло эти населенные пункты. На азербайджанских территориях, находящихся под контролем российских миротворцев, осталось лишь несколько семей, остальные направились в различные регионы Армении.
Издание «Кавказский узел» сообщает, что так называемая «администрация Лачина» велела армянам покинуть населенные пункты до 20 августа. Тем семьям, которые не успели в срок перевезти свое имущество, дали для переселения еще пять дней, вплоть до 25 августа. Сообщается также, что все населенные пункты, которые должны покинуть армянские жители, уже отключены от электричества и связи.
Напомним, что после 44-дневной войны в селе Сус оставалось четыре или пять семей, которые уже покинули село, а из Лачина и села Забух выехали на данный момент 90 процентов жителей. Три семьи из Лачина и пять из Забуха приняли решение остаться на контролируемых российскими миротворцами азербайджанских территориях – их обещали разместить в Ханкенди.
Мушег Алавердян, представляющийся главой «Лачинской администрации», заявил, что город будет передан под контроль Азербайджана к 25 августа. А «коллега» Алавердяна, Андраник Чаушян, называющий себя руководителем «администрации села Забух», заявил, что намерен временно поселиться в Ханкенди, куда уже перевез свою семью.
«В настоящее время в Забухе осталось всего 30 человек, все они заняты перевозкой вещей, - сообщил Чаушян. – Миротворцы сказали, что у нас есть время до 25 августа».
Аида Баликян, владелица одного из магазинов в Лачине, призналась корреспонденту «Кавказского узла», что поселилась в Лачине в годы оккупации.
«Власти Армении сказали нам, что переселяют нас в Лачин в качестве эксперимента, - пояснила Баликян. – Мы поверили правительству и приехали в эти места. Оказалось, что все их обещания были ложью».
Между тем итальянский портал tag43.it пишет, что в Карабахе растет недовольство российскими миротворцами, которое стало особенно заметным после последних боестолкновений.
«Рекламные щиты с надписью «Где есть русские, там будет мир!», размещенные на основных дорогах в Карабахе, сейчас напоминают неудачную шутку, - пишет издание. – Эти щиты были установлены еще до того, как Россия вторглась на территорию Украины. Теперь же армяне недовольны тем, что российские миротворцы не выполняют возложенные на них задачи».
«Армяне вернулись в эти места после 44-дневной войны потому, что русские гарантировали им безопасность, - цитирует tag43.it одного из жителей Ханкенди. – Раз они здесь, то должны выполнять свои задачи. Но если все так пойдет и дальше, то мы будем требовать размещения в этом районе международных миротворцев».