Большая часть армян покинула Лачин, а тот самый Андраник переселяется в Ханкенди

Отдел информации 19:40

Большинство армян, незаконно поселившихся в селах Забух, Сус, а также в центре Лачинского района, уже покинуло эти населенные пункты. На азербайджанских территориях, находящихся под контролем российских миротворцев, осталось лишь несколько семей, остальные направились в различные регионы Армении. Издание «Кавказский узел» сообщает, что так называемая «администрация Лачина» велела армянам покинуть населенные пункты до 20 августа. Тем семьям, которые не успели в срок перевезти свое имущество, дали для переселения еще пять дней, вплоть до 25 августа. Сообщается также, что все населенные пункты, которые должны покинуть армянские жители, уже отключены от электричества и связи.

Напомним, что после 44-дневной войны в селе Сус оставалось четыре или пять семей, которые уже покинули село, а из Лачина и села Забух выехали на данный момент 90 процентов жителей. Три семьи из Лачина и пять из Забуха приняли решение остаться на контролируемых российскими миротворцами азербайджанских территориях – их обещали разместить в Ханкенди. Мушег Алавердян, представляющийся главой «Лачинской администрации», заявил, что город будет передан под контроль Азербайджана к 25 августа. А «коллега» Алавердяна, Андраник Чаушян, называющий себя руководителем «администрации села Забух», заявил, что намерен временно поселиться в Ханкенди, куда уже перевез свою семью. «В настоящее время в Забухе осталось всего 30 человек, все они заняты перевозкой вещей, - сообщил Чаушян. – Миротворцы сказали, что у нас есть время до 25 августа».