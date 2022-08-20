В центре Петербурга взяли заложников

Сегодня в центре Санкт-Петербурга группа неизвестных взяла в заложники людей в кальянной, сообщают российские СМИ.

Полиции поступил вызов от мужчины. Он сообщил, что в заведении на Боровой, 6 незаконно удерживают посетителей. На месте силовики задержали шестерых подозреваемых. Ими оказались три женщины и трое мужчин 18-23 лет. Они были вооружены ножами, кастетами, металлическими трубами и пневматическим пистолетом.

Задержанных доставили в отдел полиции. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.