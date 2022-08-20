Вучич рассказал о плане Сербии по Косово

Сербия попытается достичь компромисса с Косово в ближайшие десять дней. До того, как 1 сентября будет введен запрет на въезд водителям с сербскими документами. Об этом заявил сербский президент Александар Вучич, пишет Politika.

Лидер страны добавил, что в случае притеснения сербов, представители косовских сербов выйдут из всех структур Косово. «Косовские сербы сообщили мне и о том, что, если преследование сербов не прекратится, в ближайший месяц они покинут все учреждения Приштины. Сначала это сделают политики, а к концу сентября это сделают и полицейские, судьи, прокуроры…» – заявил Александар Вучич.

Он отметил, что власти надеются найти компромисс в ближайшие десять дней.