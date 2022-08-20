В WhatsApp появится новая функция

В мессенджере WhatsApp появится возможность просмотра статусов в списке чатов. Соответствующая функция была замечена в бета-версиях мессенджера для iOS и Android. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Статус — это аналог «Историй», которые позволяют пользователям публиковать фотографии или короткие видео, которые автоматически удаляются через 24 часа.

Бета-тестеры WhatsApp, установившие последнее обновление, обнаружили, что опубликованные контактами статусы теперь можно открыть из списка чатов. При этом раздел "Статусы" остался на прежнем месте и также позволяет просматривать медиафайлы, которыми делятся пользователи из записной книжки.

Редакция портала 9to5mac считает, что популяризация статусов позволит WhatsApp вставлять больше рекламы, так же как это реализовано в Instagram Stories.