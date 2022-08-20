Объединенные Арабские Эмираты возвращают своего посла в иранскую столицу спустя шесть лет. Об этом заявило МИД ОАЭ.

«Решение о возвращении посла было принято в координации с МИД Ирана», - сообщили в ведомстве. Посол приступит к своим обязанностям в Тегеране в ближайшие дни.

Восстановление отношений между Абу-Даби и Тегераном началось в 2021 году. Эмиратский советник по национальной безопасности шейх Тахнун бен Заид Аль Нахайян посетил иранскую столицу, где провел переговоры со своим коллегой Али Шамхани и президентом страны Эбрахимом Раиси. По итогам встреч стороны наметили расширение сотрудничества. В июле 2022 года советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш заявил о планах повысить уровень дипломатических отношений между двумя странами.

Напомним, в 2016 году Объединенные Арабские Эмираты отозвали своего посла и объявили о понижении уровня дипломатических отношений с Ираном в знак солидарности с Саудовской Аравией. Дипломатическая миссия королевства подверглась нападениям в Республике.