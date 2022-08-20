Запад заявил о непоколебимой поддержке Украины

Лидеры четырех стран Запада в воскресенье, 21 августа, провели совместный телефонный разговор, заявив, что поддержка ими Украины останется «непоколебимой».

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Джо Байден договорились, что поддержка Украины «в защите от российской агрессии будет продолжаться в долгосрочной перспективе».

В этом же разговоре главы четырех стран высказались за важность обеспечения безопасности и защиты на Запорожской АЭС, поддержали идею направить миссию МАГАТЭ на объект и призвали к военной сдержанности возле атомной станции.