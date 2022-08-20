Швеция против визового запрета для россиян, но…

Шведское правительство против запрета на выдачу виз россиянам, однако оно может ввести свои ограничения. Об этом заявил министр миграции Андерс Игеман в интервью Sveriges Radio.

«Я думаю, что полную остановку (выдачи виз – ред.) было бы трудно осуществить, это было бы неправильно. С другой стороны, строго ограничить, отменив, например, упрощенную процедуру получения визы, - это то, к чему мы, Эстония, Финляндия и другие стремились в ЕС», - сказал он.

По мнению министра, санкции не должны вводиться против обычных людей. Они должны бить по политической и экономической элите страны. «Если вы введете полную остановку выдачи виз, то это будет означать, что в ЕС не смогут приезжать диссиденты или исследователи, а такой обмен с Россией, возможно, мы все еще хотим», - заметил Андерс Игеман.