Лидер Ирана поддержал нападение на Рушди?

Духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи поддержал нападение на британского писателя Салмана Рушди. Об этом сообщает The Guardian.

По информации издания, иранская газета Kayhan, которая считается СМИ, транслирующим позицию Хаменеи, похвалила напавшего на Рушди, заявив, что «его руки должны быть осыпаны поцелуями». Материал вышел под заголовком «Шея дьявола под мечом».

Британская газета пишет, что антизападные взгляды иранского лидера основаны на сомнительных религиозных убеждениях. Эксперт по Ирану Карим Саджадпур призвал США с подозрением относиться к действиям Тегерана. Он заключил, что между США и Ираном не может быть доверия даже в случае успешного восстановления ядерной сделки.