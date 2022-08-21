Погибли двое армянских военнослужащих
В Сюникской области Армении произошло ДТП, в результате которого погибли двое армянских военнослужащих, пишет “Shamsyan”.
Согласно информации, в ДТП погибли военные Сурен Пирумян и Ф. Акопян.
В Сюникской области Армении произошло ДТП, в результате которого погибли двое армянских военнослужащих, пишет “Shamsyan”.
Согласно информации, в ДТП погибли военные Сурен Пирумян и Ф. Акопян.
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