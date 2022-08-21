В Кербеле пытаются спасти паломников

Иракские спасатели в воскресенье пытались освободить по меньшей мере шесть паломников, оказавшихся под завалами после того, как оползень обрушился на святыню мусульман-шиитов в центральной провинции Кербела.

После субботней катастрофы были спасены трое детей, сообщили спасательные службы, добавив, что они находятся в «хорошем состоянии» и за ними наблюдают в больнице.

Но есть опасения, что от шести до восьми человек все еще находятся под обломками святилища, известного как Каттарат аль-Имам Али, сказал AFP представитель гражданской обороны Навас Сабах Шакер.

Спасательные команды, работавшие ночью под прожекторами, смогли обеспечить людей, оказавшихся под завалами, кислородом, а также едой и водой, сообщило государственное информационное агентство INA.