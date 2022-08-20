Заключенные следственного изолятора в Кемерове взяли в заложники нескольких сотрудников следственного изолятора, когда те проводили проверку в камере. Заключенные требуют организовать им встречу с представителями регионального главка ФСИН и прокуратуры, сообщают российские СМИ.

Троих сотрудников (мужчина и две женщины) следственного изолятора №1 взяли в заложники восемь заключенных. Арестанты, вооружившись деревянными палками и металлическим уголком, затащили сотрудников в камеру. Сообщается, что одну сотрудницу СИЗО удалось освободить. По данным проекта Baza, на территорию СИЗО зашел спецназ.