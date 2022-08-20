В Локбатане утонул человек

В Гарадагском районе Баку один человек утонул в Каспийском море. Об этом сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

В Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что в поселке Локбатан Гарадагского района Баку в море утонул один человек (примерно в 500 метрах от водно-спасательного пункта "Локбатан", неконтролируемая зона).

Водолазно-поисковой группой Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах МЧС тело было извлечено из воды и передано по назначению.