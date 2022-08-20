Автомобиль наехал на мать и дочь в Хачмазе

В Хачмазском районе автомобиль сбил мать и дочь. Как передает Report, инцидент зафиксирован в селе Набрань перед одним из центров отдыха.

Так, легковой автомобиль марки Chevrolet сбил жительницу города Баку Сабину Игоревну Баринову, 1989 года рождения, и ее дочь Сабрину Дмитриевну Баринову, 2011 года рождения.

Пострадавшие доставлены в Хачмазскую районную центральную больницу. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

По факту начато расследование.